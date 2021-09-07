Bakan Kurum sözünü tuttu | Video

Muğla Marmaris’te 29 Temmuz’da meydana gelen orman yangınında evleri küle dönen Şahin çiftinin yapılan evini Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum paylaştı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından kısa süre içinde yapımı tamamlanan evi paylaşan Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Marmaris’te çıkan yangınlarda evleri zarar gören Şahin ailemizin yeni yuvaları hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.