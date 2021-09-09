CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin’den büyük skandal!

SİCİLİN KAÇ SENİN?

İfadesi alınan polis memurları ise, trafik kontrolü yaptıkları sırada Ege Şahin'in kullandığı aracı durdurmak istediklerini fakat sürücü Şahin'in aracı durdurmayarak üzerlerine sürdüğünü, bunun üzerine kimlik ve gerekli belgeleri istediklerini anlattı. Fikret Şahin'in ise 'Ben Milletvekiliyim. Göstereceğim size polis olmayı hak etmiyorsunuz bile Emniyet müdürünü arayın, sicilin kaç senin' diyerek Milletvekilli kartını göstermediğini ifade etti. Diğer polis memuru ise, yaşanan olayla ilgili Fikret Şahin'in kartını göstermediğini, aracı üzerlerine sürdükleri için ne olduğunu anlamadıklarını, telefonunu çıkararak video çekmeye başladığını kaydetti. Tutanak tutmak istedikleri sırada Şahin ailesinin üzerlerine yürüdükleri bu nedenle polisleri arayarak yardım istediklerini kaydetti. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.