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Giriş Tarihi: 9.9.2021 21:40 Son Güncelleme: 9.9.2021 21:42

CHP'li Aytuğ Atıcı "İdeolojik ayrılık var" dedi ve açıkladı: 'Millet İttifakı bozulur mu bozulur'

CHP’li Aytuğ Atıcı İdeolojik ayrılık var dedi ve açıkladı: ’Millet İttifakı bozulur mu bozulur’

CHP eski milletvekili Aytuğ Atıcı, Millet İttifakı ile ilgili çok dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP'li Aytuğ Atıcı, Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılıklar bulunduğunu kaydederek, "O yüzden Millet İttifakı bozulur mu bozulur. Tabi ki... Niye bozulmasın" dedi. Atıcı ayrıca; "İyi Parti zaman zaman ‘Millet İttifakına körü körüne bağlı değiliz. Eğer ittifak İyi Parti ve Türkiye’nin çıkarına ise kalırız mesajı veriyor." sözlerini kullandı.

CHP eski milletvekili Aytuğ Atıcı, katıldığı bir televizyon programında; Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılıklar bulunduğunu ve ittifakın bozulabileceğini kaydetti. Aytuğ Atıcı, "İyi Parti zaman zaman 'Millet İttifakına körü körüne bağlı değiliz. Eğer ittifak İyi Parti ve Türkiye'nin çıkarına ise kalırız. Değilse mecbur değiliz.' mesajları veriyor." dedi.

CHP'li Aytuğ Atıcı: Millet İttifakı bozulur mu bozulur | Video

Atıcı'nın dikkat çeken açıklamaları şu şekilde:

"İYİ PARTi İTTİFAKA KÖRÜ KÖRÜNE BAĞLI DEĞİLİZ MESAJI VERİYOR"

Cumhur İttifakında ayrılık olmaz. Ayrılık olacaksa da yerine birini ikame etmeleri gerekir. Cumhur İttifakına girmesi imkansız olan tek parti CHP'dir. Girmesi zor olan İyi Parti'dir ama imkansız değildir. Çünkü İyi Parti zaman zaman 'Millet İttifakına körü körüne bağlı değiliz. Eğer ittifak İyi Parti ve Türkiye'nin çıkarına ise kalırız. Değilse mecbur değiliz.' mesajları veriyor.

"CHP İLE SAADET PARTİSİNİN BİR İDEOLOJİK BİRLİKTELİK YAPMASI İMKANSIZ"

Daha güçlü mesajları ise Saadet Partisi veriyor. Çünkü aslında CHP ile Saadet Partisinin bir ideolojik birliktelik yapması imkansız. MHP ile de ideolojik birliktelik yapması imkansız. AK Parti'nin MHP ile yaptığı ittifakta durum böyle değil. Orada ideolojik birliktelik var. O yüzden kopma ihtimali düşüktür.

O yüzden Millet İttifakı bozulur mu bozulur. Tabi ki.. niye bozulmasın. Bir ideolojik ayrılık zaten var. Eğer gerçekten sağlam zeminde gitmezse tabi ki bozulabilir."

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CHP'li Aytuğ Atıcı "İdeolojik ayrılık var" dedi ve açıkladı: 'Millet İttifakı bozulur mu bozulur'
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