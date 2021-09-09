CHP'li Aytuğ Atıcı "İdeolojik ayrılık var" dedi ve açıkladı: 'Millet İttifakı bozulur mu bozulur'

"CHP İLE SAADET PARTİSİNİN BİR İDEOLOJİK BİRLİKTELİK YAPMASI İMKANSIZ"

Daha güçlü mesajları ise Saadet Partisi veriyor. Çünkü aslında CHP ile Saadet Partisinin bir ideolojik birliktelik yapması imkansız. MHP ile de ideolojik birliktelik yapması imkansız. AK Parti'nin MHP ile yaptığı ittifakta durum böyle değil. Orada ideolojik birliktelik var. O yüzden kopma ihtimali düşüktür.

O yüzden Millet İttifakı bozulur mu bozulur. Tabi ki.. niye bozulmasın. Bir ideolojik ayrılık zaten var. Eğer gerçekten sağlam zeminde gitmezse tabi ki bozulabilir."