CHP'li Aytuğ Atıcı: Millet İttifakı bozulur mu bozulur | Video

CHP eski milletvekili Aytuğ Atıcı, Millet İttifakı ile ilgili çok dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP'li Aytuğ Atıcı, Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılıklar bulunduğunu kaydederek, "O yüzden Millet İttifakı bozulur mu bozulur. Tabi ki... Niye bozulmasın" dedi. Atıcı ayrıca; "İyi Parti zaman zaman ‘Millet İttifakına körü körüne bağlı değiliz. Eğer ittifak İyi Parti ve Türkiye’nin çıkarına ise kalırız mesajı veriyor." sözlerini kullandı.