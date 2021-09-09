FETÖ Fenerbahçe’ye kumpas için gözünü karartmış

FİLM GİBİ…İBO…ZEKİ… METİN…

Soruşturma sırasında dinlenen isimlerden biri olan Fenerbahçe eski Asbaşkanı İlhan Ekşioğlu'nun bir konuşması üzerinden yapılan usulsüzlükler de kararda yer aldı. Karara göre; Ali Kıratlı ve Ekşioğlu arasında geçen bir konuşmada 'İbo, Zeki, Metin' kelimelerinin geçmesi üzerine, örgüt mensubu polisler tarafından bu isimlerin futbolcu ismi olarak algılanıp tek bir telefon görüşmesi içeriğiyle 4 kişi hakkında dinleme talebinde bulunuldu. Olay hakkında doğrudan bir irtibatı veya bağı olmayan kişiler doğrudan dinleme ağına usule aykırı olarak dahil edildi.