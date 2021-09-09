FETÖ Fenerbahçe’ye kumpas için gözünü karartmış

Başkanlığını Ahmet Uğuz'un yaptığı İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hazırladığı yaklaşık 3 bin sayfalık FETÖ'nün futbolda şike kumpası davasının gerekçeli kararında, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu polislerinin gerçekleştirdiği hukuksuzluklar tek tek sıralandı. Bunlardan en dikkat çekeni ise ise dinlemeye alınan Fenerbahçe kulübüne ait sabit bir hattın kulüp başkanı Aziz Yıldırım tarafından kullanıldığı iddia edilerek hazırlanan bir rapor oldu. Ancak raporda bu kişinin sadece kulüp başkanı sıfatıyla söz konusu hattı bireysel olarak nasıl kullandığını tespitine yer verilmedi.
MOSTUROĞLU'NUN ANNESİNİ BİLEREK DİNLEDİLER
Aksine subjektif bir değerlendirme yapılarak bütün bir kulübün kullanımında olan hattın bireysel numara gibi emniyetten istemde bulunarak aynı gün dinlemeye alındığı vurgulandı. Yine aynı şekilde o dönem Fenerbahçe Asbaşkanı olan Avukat Şekip Mosturoğlu'nun kendisi adına kayıtlı ancak annesinin kullanımında bulunduğu bilinen cep telefonu da dinlendi.
FİLM GİBİ…İBO…ZEKİ… METİN…
Soruşturma sırasında dinlenen isimlerden biri olan Fenerbahçe eski Asbaşkanı İlhan Ekşioğlu'nun bir konuşması üzerinden yapılan usulsüzlükler de kararda yer aldı. Karara göre; Ali Kıratlı ve Ekşioğlu arasında geçen bir konuşmada 'İbo, Zeki, Metin' kelimelerinin geçmesi üzerine, örgüt mensubu polisler tarafından bu isimlerin futbolcu ismi olarak algılanıp tek bir telefon görüşmesi içeriğiyle 4 kişi hakkında dinleme talebinde bulunuldu. Olay hakkında doğrudan bir irtibatı veya bağı olmayan kişiler doğrudan dinleme ağına usule aykırı olarak dahil edildi.
TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU'NU DA SORUŞTURMAYA KATTILAR
Karara göre; Aziz Yıldırım üzerinden, o dönem Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Semih Özsoy da dinleme ağına dahil edildi. Bugüne kadar dinlenen kişilerin TFF, Giresun'daki olaylar şeklinde dinleme ağının genişletildi. Ancak bu kez başka bir soruşturma konusuna dahil olabilecek iddia ve eylemlerle birlikte Türkiye Basketbol Federasyonu ve basketbol müsabakaları da soruşturmaya katıldı.
SORUŞTURMA EYLEM ODAKLI DEĞİL KİŞİ ODAKLI YÜRÜTÜLDÜ
Söz konusu olaylar arasındaki ortak bağ ise Aziz Yıldırım'dı. Kararda, farklı eylem ve kişilerin bulunduğu olayların soruşturma dosyasından ayrılması yerine eylem odaklı değil kişi odaklı 'öznel' soruşturmaya devam edildiği ve istemlerde bulunulduğu değerlendirmesinde bulunuldu.
ÖZ DİNLEME MÜZEKKERELERİNDE NUMARA KISIMLARINI BOŞ BIRAKTI
Zekeriya Öz'ün yazdığı müzekkerede, dinleme numara kısımları boş bırakıldı, söz konusu şablonda bu boşlukların sonradan elle yazılmak suretiyle tamamlandığı belirlendi. Yazışmaların UYAP'tan oluşturulmayarak gizlilik içerisinde oluşturulduğu, el ile sistem dışı yazıldığı saptandı.
TÜM KONTROL POLİSTEYDİ
Örgüt tarafından emniyet birimleri, yargı birimlerinin de yerine geçerek, tüm yazışma faaliyetini kontrolünde bulundurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kolluk birimlerinden bağımsız, kolluktan istem olmaksızın hiçbir talepte bulunmadığı, red kararı verilen mahkeme kararının dahi kontrol edilmeksizin dinleme kararı verilmiş gibi kolluğa gönderildiği değerlendirmesinde bulunuldu.Son dakika: Şike kumpasının temeli o maçta atılmış! Şike kumpası davasının gerekçesi açıklandı! Milyonlarca taraftarı karşı karşıya getirmek istediler