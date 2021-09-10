Akşener’e esnaftan soğuk duş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
, her gittiği şehirde esnaf ve vatandaşın tepkisiyle karşılaşıyor. Daha önce Rize
, Muğla
ve Bayburt
'ta vatandaşların tepkileriyle karşılaşan Akşener, şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işgalci İsrail'in katliamlarının sorumlularından eski İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzettiği sözleri nedeniyle tepki gördü.
'GÜLEN'E SÖYLEYEBİLİR MİSİN?'
Akşener'in Samsun
'un Çarşamba
ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde Barış Tosun isimli bir vatandaş, Akşener'e, "Benim söylemek istediğim bir konu var. İçimde ukde olarak kalmasın. Cumhurbaşkanımızı, Netanyahu'ya benzettiniz. Bu duruma çok içerledim. Muhalefet amacıyla mı bunu söylediniz, yoksa dünya kamuoyunda başka bir amaçla mı söylediniz çok merak ettim. Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı niçin Netanyahu'ya benzettiniz. Aynı ithamları Fetullah Gülen
'e de söyleyebilir misiniz? Sosyal medyada çokça bilgi kirliliği var. Meral Akşener oy kazanmak istemiyor mu? Ama neden böyle bir benzetme yapıldı merak ediyorum. Bunu sorduğum için belki de linç edileceğim. Gittiğiniz her ilçede bir kaos ortamı oluşuyor" ifadelerini kullandı. Meral Akşener ise benzetme yapmadığını öne sürerek, "Benim o konuşmamı dikkatle okursan ne dediğimi açık bir şekilde göreceksin. Orada benzetme yok. Ama sen buna inanıyorsan, sana saygı duyarım" diyebildi. Akşener, bir süre daha vatandaşla sohbet ettikten oradan ayrıldı.