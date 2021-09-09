Samsun’da esnaftan Meral Akşener’e 'Netanyahu' tepkisi
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Özalan’dan Akşener’e tepki | Video 08.09.2021 | 13:56
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Samsun'da bir vatandaş ile İyi Parti Lideri Meral Akşener arasında yaşanan ilginç diyalog kamerada...