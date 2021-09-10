Son dakika: KADEM’den Edremit skandalına suç duyurusu

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle ilçe belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesi tarafından düzenlenen tören, skandal bir gösteriye sahne olmuştu. Çarşaflı bir Türk kadınının diz çöktürülerek zincire vurulduğu, sonra da zincirden ve çarşaftan kurtularak özgürleştiği teması işlenen gösteriye tepkiler dinmiyor. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) de skandal gösteriyle ilgili suç duyurusunda bulundu. KADEM avukatları, suç duyuru dilekçelerini Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.

SÖZDE ÖZGÜRLÜK GÖSTERİSİ

Suç duyurusunun ardından İstanbul Adliyesi önünde bir basın açıklama yapan KADEM üyeleri, kutuplaştırıcı, ötekileştirici, halkı kin ve nefrete sürükleyen her türlü eylem ve söze karşı mücadele ettiklerini dile getirdi. Açıklamada, "Sözde özgürlük gösterisinde, çarşaflı bir Türk kadını diz çöktürülerek zincire vurulmuş, ardından zincirden ve çarşaftan kurtularak özgürleştiği mesajı verilmiştir. Türk halkının topyekün verdiği özgürlük mücadelesini, kadınların çarşaftan kurtulmasıyla anlatan bu sakil gösteri, vatan uğruna canını veren şehitlerimize ve Türk kadınına hakarettir. Türk halkı, özgürlük mücadelesini inanç ve değerlere karşı değil, bu değerleri hedef alan düşmana karşı vermiştir" denildi.

KURTULUŞ SAVAŞININ KADIN KAHRAMANLARI…

Açıklamada, cumhuriyeti ve özgürleşmeyi, kadının kıyafeti üzerinden okumaya devam etmenin ilkellik olduğu belirtilerek, şöyle devam edildi: "Bu ülkedeki milyonlarca örtülü kadına hayatı zindan eden, onların hayallerini çalan, tam da bu zihniyettir. Gerçek bir özgürleşme için, kendisi gibi düşünüp yaşamayan insanları hor görüp aşağılayan bu çağdışı zihniyetin ortadan kalkması şarttır. Toplumsal barışın sağlanması da bu köhne zihniyetin en azından saygı duyma eşiğini aşmasıyla mümkün olabilecektir. Unutulmamalıdır ki bugün bu topraklarda esaret altında yaşamıyorsak, bunu, çarşafıyla cepheye mermi taşıyan, yeri geldiğinde omuz omuza çarpışan Nene Hatunlara, Kara Fatmalara, Şerife Bacılara borçluyuz."

YARGI ÖNÜNDE HESAP VERSİNLER

KADEM'in açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Özgürlüğü örtünmemek zanneden, çağdaşlığı örtülü kadınlara hakarette arayan bu zihniyete karşı KADEM olarak bizler, Türk devletinin esaslarını, Türk milletinin hassas değerlerini aşağılayan, toplumu ayrıştıran, ötekileştiren ve halk arasında kin ve nefret tohumları eken kişi ve kurumlarla mücadelede kararlıyız. Başta Edremit Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Edremit Şubesi olmak üzere, anaokulu müsameresi seviyesindeki bu hakaret ve aşağılamada payı olan herkesten yargı önünde hesap sorulması için az önce suç duyurusunda bulunduk. İlerleyen süreçte de olayın takipçisi olacağız. Tüm basın mensuplarını, sivil toplum kuruluşlarını ve Türk halkını, bu çarpık zihniyete karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz."

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