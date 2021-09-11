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Giriş Tarihi: 11.9.2021 21:06 Son Güncelleme: 11.9.2021 21:58

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta gençlerle bir araya geldi: Davamızı yüreklere nakşetmenin en iyi yolu şiirdir

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş’ta gençlerle bir araya geldi: Davamızı yüreklere nakşetmenin en iyi yolu şiirdir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün KahramanmaraşYedi Güzel Adam Müzesi”nde gerçekleştirilen “Gençlerle Şiir Gecesi” programına katıldı. Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “Davamızı yüreklere nakşetmenin en iyi yolu şiirdir” dedi. Eşi Emine Erdoğan'a şiir yazıp yazmadığı sorulan Başkan Erdoğan, "Maalesef şiir yazmıyorum ama şiir okuyorum, okumaya devam ediyorum. Eşimle ise şiir gibi bir yaşamımız var" yanıtını verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Kahramanmaraş "Yedi Güzel Adam Müzesi"nde gerçekleştirilen "Gençlerle Şiir Gecesi" programına katıldı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Başkan Erdoğan yıllar önce okuduğu, Erdem Bayazıt'ın 'Sana, bana, vatanıma, ülkemin insanlarına dair' şiirini duyunca gözyaşlarını tutamadı.

Trabzon'dan gelen bir genç Başkan Erdoğan'a "Şiir okumayı sevdiğinizi biliyoruz. Peki hiç şiir yazıyor musunuz? Biraz özel olacak ama eşiniz Emine Erdoğan hanımefendiye şiir yazdınız mı ya da şiir okudunuz mu kendisine?" sorusunu yöneltti.

"EŞİMLE ŞİİR GİBİ BİR YAŞAMIMIZ VAR"

Sorunun çok zor olduğunu gülümseyerek belirten Başkan Erdoğan, "Maalesef şiir yazmıyorum ama şiir okuyorum, okumaya devam ediyorum. Eşimle ise şiir gibi bir yaşamımız var" yanıtını verdi.

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta gençlerle bir araya geldi: Davamızı yüreklere nakşetmenin en iyi yolu şiirdir | Video

Daha sonra oğlu Bilal Erdoğan'a bakan Başkan Erdoğan, "Oğlum da burada herhalde aktarıyor annesine" dedi.

"DAVAMIZI YÜREKLERE NAKŞETMENİN EN İYİ YOLU ŞİİRDİR"

Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Davamızı yüreklere nakşetmenin en iyi yolu şiirdir" dedi.

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Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta gençlerle bir araya geldi: Davamızı yüreklere nakşetmenin en iyi yolu şiirdir
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