Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş’ta gençlerle bir araya geldi: Davamızı yüreklere nakşetmenin en iyi yolu şiirdir

"EŞİMLE ŞİİR GİBİ BİR YAŞAMIMIZ VAR"

Sorunun çok zor olduğunu gülümseyerek belirten Başkan Erdoğan, "Maalesef şiir yazmıyorum ama şiir okuyorum, okumaya devam ediyorum. Eşimle ise şiir gibi bir yaşamımız var" yanıtını verdi.

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Daha sonra oğlu Bilal Erdoğan'a bakan Başkan Erdoğan, "Oğlum da burada herhalde aktarıyor annesine" dedi.