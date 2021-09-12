Ahmet Davutoğlu’ndan Diyarbakır’da evlat nöbetindeki babaya skandal hareket!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin düzenlediği programlara katılmak üzere geldiği Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı için iki yıldan fazladır HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti.
Beraberindeki partililerle aileleri ziyaret eden Davutoğlu, beklemediği bir tepki ile karşılandı. Eylem çadırında dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafını Davutoğlu'na gösteren aileler, 'bu güne kadar neredeydiniz" diyerek tepkilerini dile getirdiler.
Yaklaşık 6 yıl önce Sur'da kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan baba Süleyman Aydın, oğlunun fotoğrafını Davutoğlu'na göstererek, "HDP'nin kapatılmasından neden rahatsızlık duyuyorsunuz" ifadesini kullandı.
Aydın'ın bu sözleri üzerine Davutoğlu, babanın kolunu tutarak, "Sizde çocuklarınıza sahip çıksaydınız" diye karşılık verdi.
Davutoğlu'nun bu sözlerine Aydın ise, "Çocuklarımız senin döneminde dağa gitti" deyice ortam bir anda gerildi. Diğer ailelerinde tepki gösterdiği Davutoğlu, ziyareti kısa keserek çadırı terk etti