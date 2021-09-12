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Giriş Tarihi: 12.9.2021 16:59 Son Güncelleme: 12.9.2021 17:06

Ahmet Davutoğlu'ndan Diyarbakır’da evlat nöbetindeki babaya skandal hareket!

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Ahmet Davutoğlu’ndan Diyarbakır’da evlat nöbetindeki babaya skandal hareket!

Partisinin düzenlediği bir dizi programa katılmak üzere bölgeye gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde nöbet tutan aileleri ziyareti sırasında tepki ile karşılandı. Çocuklarının fotoğrafını Davutoğlu’na gösteren aileler, bugüne kadar neredeydiniz diyerek, “HDP ile neden hareket ediyorsunuz, HDP’ye değil bize sahip çıkın” diye sordu. Ailelerin “HDP’nin kapatılmasından neden rahatsızlık duyuyorsunuz” dediği Davutoğlu, evlat nöbeti tutan babaya çıkıştı. Babanın kolunu tutan Davutoğlu, “Siz de çocuklarınıza sahip çıksaydınız” diye karşılık verdi. Aileler tepki gösterince Davutoğlu, çadırı terk etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin düzenlediği programlara katılmak üzere geldiği Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı için iki yıldan fazladır HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti.

Beraberindeki partililerle aileleri ziyaret eden Davutoğlu, beklemediği bir tepki ile karşılandı. Eylem çadırında dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafını Davutoğlu'na gösteren aileler, 'bu güne kadar neredeydiniz" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Yaklaşık 6 yıl önce Sur'da kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan baba Süleyman Aydın, oğlunun fotoğrafını Davutoğlu'na göstererek, "HDP'nin kapatılmasından neden rahatsızlık duyuyorsunuz" ifadesini kullandı.

Aydın'ın bu sözleri üzerine Davutoğlu, babanın kolunu tutarak, "Sizde çocuklarınıza sahip çıksaydınız" diye karşılık verdi.

Davutoğlu'nun bu sözlerine Aydın ise, "Çocuklarımız senin döneminde dağa gitti" deyice ortam bir anda gerildi. Diğer ailelerinde tepki gösterdiği Davutoğlu, ziyareti kısa keserek çadırı terk etti

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Ahmet Davutoğlu'ndan Diyarbakır’da evlat nöbetindeki babaya skandal hareket!
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