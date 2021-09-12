Evlat nöbeti tutan ailelerden Davutoğlu'na tepki | Video

Diyarbakır’da, partisinin düzenlediği bir dizi programlara katılmak üzere bölgeye gelen Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, HDP İl Binası önünde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için nöbet tutan aileleri ziyareti sırasında tepki ile karşılandı. Çocuklarının fotoğrafını Davutoğlu’na gösteren aileler, bugüne kadar neredeydiniz diyerek, “HDP ile neden hareket ediyorsunuz, HDP’ye değil bize sahip çıkın” diye tepki gösterdiler.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin düzenlediği programlara katılmak üzere geldiği Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı için iki yıldan fazladır HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Beraberindeki partililerle aileleri ziyaret eden Davutoğlu, beklemediği bir tepki ile karşılandı. Eylem çadırında dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafını Davutoğlu'na gösteren aileler, 'bu güne kadar neredeydiniz" diyerek tepkilerini dile getirdiler. Yaklaşık 6 yıl önce Sur'da kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan baba Süleyman Aydın, oğlunun fotoğrafını Davutoğlu'na göstererek, "HDP'nin kapatılmasından neden rahatsızlık duyuyorsunuz" ifadesini kullandı. Aydın'ın bu sözleri üzerin Davutoğlu, babanın kolunu tutarak, "Sizde çocuklarınıza sahip çıksaydınız" diye karşılık verdi. Davutoğlu'nun bu sözlerine Aydın ise, "Çocuklarımız senin döneminde dağa gitti" deyice ortam bir anda gerildi. Diğer ailelerinde tepki gösterdiği Davutoğlu, ziyareti kısa keserek çadırı terk etti