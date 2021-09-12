Video Haber Evlat nöbeti tutan ailelerden Davutoğlu'na tepki | Video

Evlat nöbeti tutan ailelerden Davutoğlu'na tepki | Video

Evlat nöbeti tutan ailelerden Davutoğlu'na tepki | Video
12.09.2021 | 16:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Evlat nöbeti tutan ailelerden Davutoğlu’na tepki | Video 00:26
Evlat nöbeti tutan ailelerden Davutoğlu'na tepki | Video 12.09.2021 | 16:56
Bakan Özer: Covid-19 salgını ortamında en güvenli ortam okullardır | Video 05:11
Bakan Özer: "Covid-19 salgını ortamında en güvenli ortam okullardır" | Video 12.09.2021 | 14:02
İmamoğlu’nun Özel Kalemiyim dedi, otomobili taş yağmuruna tuttu | Video 01:04
"İmamoğlu'nun Özel Kalemiyim" dedi, otomobili taş yağmuruna tuttu | Video 12.09.2021 | 08:55
Selanik’te hükümet karşıtı gösteriler: Polis ve protestocular çatıştı | Video 04:30
Selanik'te hükümet karşıtı gösteriler: Polis ve protestocular çatıştı | Video 11.09.2021 | 23:40
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş’ta gençlerle bir araya geldi: Davamızı yüreklere nakşetmenin en iyi yolu şiirdir | Video 40:32
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta gençlerle bir araya geldi: Davamızı yüreklere nakşetmenin en iyi yolu şiirdir | Video 11.09.2021 | 21:56
Son dakika: 11 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video 01:47
Son dakika: 11 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video 11.09.2021 | 20:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rami Kışlası’nda incelemelerde bulundu | Video 05:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu | Video 11.09.2021 | 18:33
HDP ve CHP’nin ‘çarşaf’ düşmanlığı | Video 01:42
HDP ve CHP’nin ‘çarşaf’ düşmanlığı | Video 11.09.2021 | 18:25
2 aylık evli olan İdlib şehidine gözü yaşlı veda | Video 01:31
2 aylık evli olan İdlib şehidine gözü yaşlı veda | Video 11.09.2021 | 18:17
Şehit Uzman Çavuş Ramazan Demir Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna dualarla uğurlandı 03:21
Şehit Uzman Çavuş Ramazan Demir Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna dualarla uğurlandı 11.09.2021 | 16:40
Nihat Hatipoğlu | İmanı yenilemek 04:34
Nihat Hatipoğlu | İmanı yenilemek 11.09.2021 | 16:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MÜSİAD’ın 26. Olağan Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar 29:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar 11.09.2021 | 15:35
Hasan Basri Yalçın | Millet İttifakı’nı anlayan var mı? 03:54
Hasan Basri Yalçın | Millet İttifakı’nı anlayan var mı? 11.09.2021 | 14:00
Mehmet Barlas | Yaşamak bazen kolay değildir 02:08
Mehmet Barlas | Yaşamak bazen kolay değildir 11.09.2021 | 13:58
Haşmet Babaoğlu | CUMARTESİ NOTLARI: Yıkanan ellerimiz mi, beynimiz mi? 03:16
Haşmet Babaoğlu | CUMARTESİ NOTLARI: Yıkanan ellerimiz mi, beynimiz mi? 11.09.2021 | 13:56
Salih Tuna | Bunlara çipi takan çoktan takmış 03:41
Salih Tuna | Bunlara çipi takan çoktan takmış 11.09.2021 | 13:54
Engin Ardıç | Yeni başlayanlar için 02:26
Engin Ardıç | Yeni başlayanlar için 11.09.2021 | 13:51
Bakan Akar, sınır hattında komutanlarla bir araya geldi 00:34
Bakan Akar, sınır hattında komutanlarla bir araya geldi 11.09.2021 | 13:24
11 Eylül saldırıları kurgu muydu? İşte 11 Eylül saldırılarının perde arkasındaki gerçekleri... 09:40
11 Eylül saldırıları kurgu muydu? İşte 11 Eylül saldırılarının perde arkasındaki gerçekleri... 11.09.2021 | 09:23
Başkan Erdoğan ’Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ isimli kitabını gençler için imzaladı! İşte o anlar… | Video 00:23
Başkan Erdoğan 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitabını gençler için imzaladı! İşte o anlar… | Video 10.09.2021 | 23:50

Diyarbakır’da, partisinin düzenlediği bir dizi programlara katılmak üzere bölgeye gelen Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, HDP İl Binası önünde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için nöbet tutan aileleri ziyareti sırasında tepki ile karşılandı. Çocuklarının fotoğrafını Davutoğlu’na gösteren aileler, bugüne kadar neredeydiniz diyerek, “HDP ile neden hareket ediyorsunuz, HDP’ye değil bize sahip çıkın” diye tepki gösterdiler.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin düzenlediği programlara katılmak üzere geldiği Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı için iki yıldan fazladır HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Beraberindeki partililerle aileleri ziyaret eden Davutoğlu, beklemediği bir tepki ile karşılandı. Eylem çadırında dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafını Davutoğlu'na gösteren aileler, 'bu güne kadar neredeydiniz" diyerek tepkilerini dile getirdiler. Yaklaşık 6 yıl önce Sur'da kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan baba Süleyman Aydın, oğlunun fotoğrafını Davutoğlu'na göstererek, "HDP'nin kapatılmasından neden rahatsızlık duyuyorsunuz" ifadesini kullandı. Aydın'ın bu sözleri üzerin Davutoğlu, babanın kolunu tutarak, "Sizde çocuklarınıza sahip çıksaydınız" diye karşılık verdi. Davutoğlu'nun bu sözlerine Aydın ise, "Çocuklarımız senin döneminde dağa gitti" deyice ortam bir anda gerildi. Diğer ailelerinde tepki gösterdiği Davutoğlu, ziyareti kısa keserek çadırı terk etti

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA