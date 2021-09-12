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Giriş Tarihi: 12.9.2021 12:02 Son Güncelleme: 12.9.2021 12:08

Son dakika: AK Parti'den '12 Eylül' açıklaması! "Millet düşmanlığıdır"

Son dakika: AK Parti’den ’12 Eylül’ açıklaması! Millet düşmanlığıdır

Son dakika açıklamasında bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "12 Eylül darbesinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar millet düşmanları bir çok kez saldırdı demokrasimize. Her darbe, millet düşmanlığıdır. Darbeler ve vatanseverlik bir arada olamaz. Kendi milletine silah çekenler ülkemize düşmanlık etmişlerdir." dedi.

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya üzerinden şu açıklamalarda bulundu: 12 Eylül darbesinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar millet düşmanları bir çok kez saldırdı demokrasimize. Her darbe, millet düşmanlığıdır. Darbeler ve vatanseverlik bir arada olamaz. Kendi milletine silah çekenler ülkemize düşmanlık etmişlerdir.

"HUKUK DIŞI VATANSEVERLİK OLMAZ"

Darbeler ve vesayet girişimleri için gerekçe uyduranlar, silahlı darbeye girişenlerden daha büyük düşmanlık etmişlerdir ülkemize. Sahte bir vatanseverlik anlayışını demokrasinin önüne geçirmeye çalışmışlardır. Hukuk dışı vatanseverlik olmaz.

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Son dakika: AK Parti'den '12 Eylül' açıklaması! "Millet düşmanlığıdır"
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