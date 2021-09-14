FETÖ’cü Yüzbaşı gardıroptan çıktı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara merkezli 6 ilde 15 kişiye yönelik İstanbul, Adana, Bursa, Kayseri ve Samsun olmak eş zamanlı operasyon düzenledi.

FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne içerisinde üst düzey görevler aldıkları, örgüt tarafından bağlılıkları üst düzey olarak kodlanan, örgüt mahrem imamlarıyla çok sayıda irtibat kurdukları tespit edilen, geçmiş dönemlerde Daire Başkanlığın, İl Emniyet Müdür Yardımcılığı ve Emniyet Teşkilatı içerisinde kritik birimlerde görev almış tamamı ihraç 1. sınıf Emniyet Müdürü Celal Bodur, 1. sınıf Emniyet Müdürü Hayati Şahin, 1. sınıf Emniyet Müdürü İrfan Dikmen, 1. sınıf Emniyet Müdürü Halil Selçukoğlu, 1. sınıf Emniyet Müdürü Bünyamin Çiftçi , 1. sınıf Emniyet Müdürü Salih Çaylı , Emniyet Amiri Efe Tekin, Emniyet Amiri Ahmet Akbulut, Komiser Yasin Eker, polis memuru Ertuğrul Demirbaş ve polis memuru Mevlut Çakmak gözaltına alındı.

Ayrıca şüpheli bir şahsın ikametinde yapılan aramada gardırop içerisinde saklanan ve sahte kimlik ibraz eden KKK'dan ihraç olan Yüzbaşı Mustafa Akduman yakalandı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma sucundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası olduğu ortaya çıktı.

FETÖ'nün emniyet ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var