FETÖ’cü Yüzbaşı gardıroptan çıktı

Ankara Emniyeti’nin FETÖ ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Emniyet Genel Müdürlüğü’nde daire Başkalığı, İl Emniyet Müdür Yardımcılığı yapmış kişilileri gözaltına aldı. Firari olan FETÖ’’cü Yüzbaşı Mustafa Akduman ise gardırop içerisinde saklanırken yakalandı.