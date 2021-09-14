FETÖ’cü Yüzbaşı gardıroptan çıktı
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Ankara Emniyeti’nin FETÖ ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Emniyet Genel Müdürlüğü’nde daire Başkalığı, İl Emniyet Müdür Yardımcılığı yapmış kişilileri gözaltına aldı. Firari olan FETÖ’’cü Yüzbaşı Mustafa Akduman ise gardırop içerisinde saklanırken yakalandı.