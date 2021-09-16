Son dakika: Mehmetçik’ten Suriye’de YPG/PKK’ya ağır darbe: 8 terörist etkisiz, 1’i Kandil kadrosundan...

MSB: Mehmetçik'ten, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok! Kahraman Komandolarımız 4'ü Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Zeytin Dalı bölgesinde etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin ise Kandil kadrosundan olduğu belirlendi.
1️⃣ Mehmetçik'ten, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2021
Kahraman Komandolarımız 4'ü Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/TfcRJGbksR