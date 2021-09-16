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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Mehmetçik'ten Suriye'de YPG/PKK'ya ağır darbe: 8 terörist etkisiz, 1'i Kandil kadrosundan...
Giriş Tarihi: 16.9.2021 15:04 Son Güncelleme: 16.9.2021 15:11

Son dakika: Mehmetçik'ten Suriye'de YPG/PKK'ya ağır darbe: 8 terörist etkisiz, 1'i Kandil kadrosundan...

Son dakika: Mehmetçik’ten Suriye’de YPG/PKK’ya ağır darbe: 8 terörist etkisiz, 1’i Kandil kadrosundan...

MSB: Mehmetçik’ten, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok! Kahraman Komandolarımız 4'ü Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

MSB: Mehmetçik'ten, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok! Kahraman Komandolarımız 4'ü Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Zeytin Dalı bölgesinde etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin ise Kandil kadrosundan olduğu belirlendi.

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Son dakika: Mehmetçik'ten Suriye'de YPG/PKK'ya ağır darbe: 8 terörist etkisiz, 1'i Kandil kadrosundan...
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