Ankara Sincan’daki silahlı saldırı şoke etmişti: İfadesi ortaya çıktı

İddiaya göre Erkan T., 8 Eylül günü eşi F.T. ile çalıştığı lokantanın sahibi M.A. ile sosyal medya hesabı üzerinden mesajlaştığını görünce eşini darp etti. Daha sonra eşinin çalıştığı lokantaya giderek iş yeri sahibi M.A. ile tartışıp tehdit etti. Eşi tarafından darp edilen F.T. karakola giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine Erkan T. hakkında uzaklaştırma ve tedbir kararı alındı.



HALK LİNÇ ETMEYE KALKIŞTI



Önceki gün Erkan T. Sincan İlçesi'nde bulunan lokantaya gelerek pompalı tüfekle işyerine 7 el rastgele ateş açması sonucu lokantada bulunan 3 kişi yaralandı. Dışarıda bekleyen öfkeli kalabalık Erkan T.'yi etkisiz hale getirerek linç etmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri Erkan T.'yi kalabalığı arasından alarak gözaltına aldı. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.