"GECEYE MERSİN'DEN BİRKAÇ GENÇLİK FOTOĞRAFI BIRAKALIM"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından gençlerle bir araya geldi. Burada gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Erdoğan, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan, paylaşımında, "Geceye Mersin'den birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım…" ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan Mersin'de gençlerle buluştu | Video

BAŞKAN ERDOĞAN GENÇLERLE ŞARKI SÖYLEDİ

Başkan Erdoğan gençlerle birlikte 'Her şey seni hatırlatıyor' şarkısını da söyledi. O anlar ise sosyal medyanın en çok konuştuğu paylaşımlar arasına girdi.