Başkan Erdoğan Mersin'de gençlerle buluştu | Video

Programı kapsamında Mersin'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı toplu açılıştan sonra gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından o anlara ait görüntüleri paylaştı. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Geceye Mersin’den birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım…" dedi.