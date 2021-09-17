Kaçak yapıya tepki gösteren vatandaşa linç girişimi

Küçükçekmece'de Atakent Mahallesi'ne yapılan kaçak yapı tartışma konusu oldu. Küçükçekmece Belediyesi'ne ait olan ve park alanı olarak gözüken yerin usulsüz bir şekilde kullanıldığı ortaya çıktı. Yaşanan duruma tepki gösteren mahalle sakinlerinden Aytuğ Koyuncu ise taciz ve hakaretlere maruz kaldı ve darp edildi.

Konuyla ilgili İBB'ne ve Küçükçekmece Belediyesi'ne dilekçe verdiğini söyleyen Koyuncu, her iki kurumdan da soruna çözüm olacak dönüşler almadığını belirtti. Herkesin kullanma hakkı olan kamusal alanı korumak için mücadele verdiğinin altını çizen Koyuncu, amacının sadece vatandaşlık görevini yerine getirmek olduğunu söyledi. Söz konusu alanın özel bir şirket tarafından işgal edildiğini, Küçükçekmece Belediyesi'nin de bu duruma kayıtsız kaldığını ifade eden Koyuncu, mücadelesine devam edeceğini vurguladı. Tehdit ve hakaretlere maruz kalan ve darp edilen Koyuncu, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.

"ÖZEL BİR FİRMA BURAYI İŞGAL EDİYOR"

Küçükçekmece Atakent Mahallesi, Soyakolimpiyakent Prof. Aziz Ergin Caddesi 230'uncu sokaktaki yapı kaçaktır. Yapının yer aldığı alan resmi park alanımızdır. Belediyenin iki senedir bu yapıyı yıkması alanı tamamıyla park alanına çevirmesi gerekiyordu. Fakat özel bir güvenlik firması buraya tam anlamıyla çökmüş binayı usulsüz, sözleşmesiz, kayıtsız olarak işgal etmiştir. Buraya eklentiler yapma, alanlarını genişletme faaliyetlerine başlamışlardır. Bunları kayıt altına almamı ve vatandaşlık görevimi yapmamı engelleyen firma çalışanlarının tehditlerine tacizlerine maruz kaldım.

"KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ GÖZ YUMDU"

Kaçak yapı için 2018 den bu yana başvurularımız baskımız oldu, Belediye her seferinde yıkımdan kaçındı. Küçükçekmece Belediyesi kaçak yapıyı yıkmamak için oyalayıcı yanıtlar verdi. Yapı önünü paravanla kapattılar. Ön ve arka tarafları genişlettiler. Yapı üstüne Park Bahçeler Müdürlüğü Bakım Onarım Şefliği tabelası astılar. Binayı Küçükçekmece Belediyesi birimi görüntüsü altında Soyakolimpiyakent yönetimine bağlı özel firmaya üstü kapalı halde kullandırmaya başladılar.

"İBB DE SORUNA ÇÖZÜM ÜRETMEDİ"

Konuyla ilgili İBB'ne de dilekçe verdiğini söyleyen Koyuncu şunları söyledi: İBB tamamen ipe un serici, havanda su dövme babında yanıtlar verdi. Konuyu araştırdılar, geldiler kaçak yapıyı yerinde tespit ettiler ölçtüler ama mazeretler uydurarak park veya kaçak binayla ilgilenmediler. Bu yerin park alanı olduğu resmi makamlarca biliniyor. Hatta buraya afet anında kullanmamız için deprem konteynerleri de koydular. Küçükçekmece Belediyesi buranın park alanı olduğunu biliyor ve buraya park alanı yapmaya mecbur. Çünkü park alanı burada yaşayan mahalle sakinleri için büyük bir ihtiyaç.

"SAVCILIĞA ŞİKÂYETTE BULUNDUM"

Kaçak yapının bulunduğu alanın görüntülerini çekerken linç girişimine maruz kalan Koyuncu "Videodaki saldırı, taciz, hakaret olayı geçtiğimiz günlerde oldu. Buraya çökmüş olan özel güvenlik firmasının usulsüz, sözleşmesiz, kayıtsız olarak işgalini, alanlarını genişletmesini, eklentiler yapmasını görüntülemek istemem üstüne meydana gelmiştir. Bunlar maaşlarını bizim aidatlarımızdan alan güvenlik müdürleri ve personeldir ama vatandaşlık görevimi yaptırmadılar, tacize hakarete uğradım. Bu görüntülerle savcılığa şikâyette bulundum. İhtiyaç duyduğumuz park alanını yapılmasını ise Küçükçekmece Belediyesi kesinlikle planlamıyor hatta düşünmüyor tartışmıyorlar bile. Sebebi çok bariz ortadaki maddi menfaat sebebiyledir" diye konuştu.