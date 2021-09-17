İstanbul Küçükçekmece'de kaçak yapıya tepki gösteren vatandaşa linç girişimi

İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan Aytuğ Koyuncu, Atakent Mahallesi'ndeki kamu alanına yapılan kaçak yapıya tepki gösterince alanı işgal eden özel bir firmanın taciz ve hakaretlerine maruz kaldı ve darp edildi. Koyuncu, Küçükçekmece Belediyesi'nin kaçak kullanıma göz yumduğunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin(İBB) ise kayıtsız kaldığını belirtti. Alanın görüntülerini çekerken linç girişimine maruz kalan Koyuncu, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.