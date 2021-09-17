SON DAKİKA | 17 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
VAKA VE VEFAT SAYISINDA DÜNE GÖRE DÜŞÜŞ VAR
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 197 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,58, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 67,24 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 104 milyon 593 bin 216'ya yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 572 bin 278 doz aşı uygulandı.
"VEFAT SAYILARINA YANSIMAYA DEVAM EDECEK"
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kaybımız dünkü kadar fazla değil. Vaka sayımız, içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor. Bu durum, yakın günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek. Tam doz aşımızı olup, tedbirlere uyarak salgına karşı gerekli mücadeleyi vermeliyiz." ifadelerini kullandı.
17 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
16 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de son 24 saatte 343 bin 142 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 28 bin 118 olarak kayıtlara geçerken, vefat sayısı da 262 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 32 bin 249 kişi ise iyileşti.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 84,28 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 66,76 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 104 milyon 20 bin 938'e yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Can kaybımız 262. Vaka sayımız 28.118. Artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak, ortalama 1 hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, 2. doz aşınızı olarak da, 2 hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz." dedi.
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Can kaybımız 262. Vaka sayımız 28.118. Artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak, ortalama 1 hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, 2. doz aşınızı olarak da, 2 hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz." dedi.
İşte 16 Eylül Kovid-19 haritası...
15 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 4 koronavirüs testi yapıldı. Bugün 28 bin 224 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, vefat sayısı da 248 oldu. Koronavirüs tedavsisi ya da karantina süreci sona eren 28 bin 536 vatandaş ise iyileşti.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 84,02 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 66,35 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 103 milyon 526 bin 811'e yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Can kaybımız 248. Vaka sayımız 28.224. Hareketliliğin, dolayısıyla temasın çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. 28 Binin üzerine çıkan yeni vaka sayısına karşı hepimiz tedbirleri uygulamalı, çift doz aşıda hızlı olmalıyız. Salgına karşı başarının şartı birlikte hareket etmektir." dedi.
İşte 15 Eylül verileri...
14 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 334 bin 535 testte 27 bin 802 vaka tespit edildi. 276 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 191 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
AŞI SAYISI 103 MİLYONU GEÇTİ
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 83,74 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 65,93 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 103 milyon 1 bin 616'ya yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Yeni can kaybımız 276. Daha önce tabloda belirtilen vakalardan 276'sı bugün ölümle sonuçlandı. Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak; kısa sürede vaka sayıları, ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır." dedi.
İşte 14 Eylül koronavirüs tablosu...
13 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 26 bin 52 kişi ise iyileşti.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 83,42 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 65,47 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 102 milyon 431 bin 607'ye yükseldi.
BAKAN KOCA 2 ŞART SUNARAK UYARDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada vaka ve vefat sayılarındaki düşüşü 2 şarta bağladı. Koca, "Bu akşam itibariyle, en az 2 doz aşı yaptıranlarımızın sayısı 40.635.924. Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı." dedi.
İşte 13 Eylül verileri...
12 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 12 Eylül'de 310 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 352 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi yaşamını yitirdi. Tedavisi ya da karantina süreci sona eren 25 bin 616 kişi iyileşti.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 83,3 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 64,94 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 101 milyon 748 bin 658'e yükseldi.
'BANA BİR ŞEY OLMAZ' DİYENLERE UYARI: RİSK DEVAM EDİYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada "Bana bir şey olmaz" düşüncesi ile hareket eden vatandaşlara seslendi. Bakan Koca, "'BANA BİR ŞEY OLMAZ!' Bugünkü vaka sayısı: 21.352. Bu vakalara "Bana bir şey olmaz." ihmali yol açıyor. Bugünkü can kaybı: 243. Vefatların nedeni, ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor." dedi.
12 Eylül koronavirüs verileri...
11 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 11 Eylül'de açıklanan verilere göre 22 bin 923 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 259 oldu. Bir günde toplam 314 bin 046 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 30 bin 144 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 82,83 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 64,70 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 101 milyon 454 bin 754'e yükseldi.
"AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR"
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Edirne, Kilis, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Aydın, Balıkesir, Antalya takip etti.
"EN DÜŞÜK AŞILAMA GÜMÜŞHANE"
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 63,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Gümüşhane'yi sırasıyla Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Bitlis takip etti.
VEFAT SAYILARININ AZALMASI BU İKİ ŞARTA UYULMASINA BAĞLI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayımız 22.923. Can kaybımız 259. Vefat sayılarının azalması; tedbirlere herkesin birlikte - düzenli uymasına, tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı. Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz. Her yeni gün, salgın şartlarından geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız." ifadelerini kullandı.
İşte 11 Eylül koronavirüs tablosu:
10 EYLÜL KOVİD-19 VERİLERİ:
Türkiye'de 10 Eylül tarihinde 318 bin 835 koronavirüs testi yapıldı. 23 bin 562 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, 214 kişi hayatını kaybetti. Karantina süreci ya da tedavi süreci sona eren 35 bin 83 kişi ise iyileşti.
AŞI SAYISI 101 MİLYONU GEÇTİ
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 82,54, 2'nci doz ortalaması yüzde 64,38 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 51 milyon 234 bin 95, 2'nci dozda 39 milyon 963 bin 236 ve 3'üncü dozda 9 milyon 374 bin 668 olmak üzere toplam 101 milyon 48 bin 667 aşı uygulandı.
BAKAN KOCA: YARIN TERSİ DE MUHTEMEL BİR DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verilerdeki düşüşe rağmen vatandaşlara uyardı. Koca, "Vaka sayımız 23.562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız." dedi.
10 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
9 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 9 Eylül tarihinde toplam 314 bin 793 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 23 bin 846 olurken, vefat sayısı da 257 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 31 bin 322 kişi ise iyileşti.
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 82,5, 2'nci doz ortalaması yüzde 63,80 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 50 milyon 930 bin 700, 2'nci dozda 39 milyon 599 bin 848 ve 3'üncü dozda 9 milyon 287 bin 641 olmak üzere toplam 100 milyon 267 bin 925 aşı uygulandı.
"TABLOYU TÜMDEN DEĞİŞTİREBİLİRİZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız 23.846. Dünle bugün arasında lehimize 68 fark var. Dün 262 olan can kaybımız, bugün 257. Acı haberin sayısı azaldı. Bu farklarda, sayılarla ifade edilemeyecek sonuçlar var. Hayat var. Bugün 100 milyon doz aşıya ulaştık. Birlikte bu tabloyu tümden değiştirebiliriz." ifadelerine yer verdi.
İşte 9 Eylül verileri...
8 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 8 Eylül tarihinde 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 30 bin 103 kişi ise iyileşti.
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 81,60, 2'nci doz ortalaması yüzde 63,31 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 50 milyon 648 bin 789, 2'nci dozda 39 milyon 298 bin 396 ve 3'üncü dozda 9 milyon 208 bin 878 olmak üzere toplam 99 milyon 582 bin 607 aşı uygulandı.
BAKAN KOCA: AŞILARIMIZI OLUP TOPLUM BAĞIŞIKLIĞINI SAĞLAYALIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız 23.914. Can kaybımız 262. Tablodaki ciddi seyri kontrol altına almak ve can kayıplarını azaltmak için elimizdeki imkân tedbirler ve aşıdır. Tam doz aşılarımızı olup toplum bağışıklığını sağlayalım. Maske, mesafe, temizlik kuralı şu an vazgeçilmezimiz." ifadelerini kullandı.
İşte 8 Eylül koronavirüs haritası...
7 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 7 Eylül tarihinde 304 bin 864 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti. Tedavisi ya da karantina süreci sona eren 34 bin 402 kişi iyileşti.
UYGULANAN AŞI SAYISI 99 MİLYONA YAKLAŞTI
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 81,8, 2'nci doz ortalaması yüzde 62,80 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 50 milyon 324 bin 643, 2'nci dozda 38 milyon 978 bin 541 ve 3'üncü dozda 9 milyon 122 bin 835 olmak üzere toplam 98 milyon 828 bin 646 aşı uygulandı.
BAKAN KOCA: ÖLÜMLERİ AZALTMALIYIZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız 23.638. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 274. Vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürmeli ve ölümleri azaltmalıyız. Bunun yolu aşılanma oranını artırmak, toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. İstediğimiz sonuç tedbirle aşıya, yani bize bağlı!" ifadelerine yer verdi.