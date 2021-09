SON DAKİKA | 17 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu

BAKAN KOCA: YARIN TERSİ DE MUHTEMEL BİR DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verilerdeki düşüşe rağmen vatandaşlara uyardı. Koca, "Vaka sayımız 23.562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız." dedi.

10 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU: