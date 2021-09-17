SON DAKİKA | 17 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu | Video
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Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 17 Eylül'e ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 27 bin 692 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Veriler düne göre düşüş gösterirken, vefat sayısı 237 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamda, "Can kaybımız dünkü kadar fazla değil. Vaka sayımız, içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor. Bu durum, yakın günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek. Tam doz aşımızı olup, tedbirlere uyarak salgına karşı gerekli mücadeleyi vermeliyiz." dedi. İşte Türkiye'de güncel vaka ve vefat sayıları..