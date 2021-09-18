Bu zulmü reva görenler nefret çukuruna gömüldü

Merhum Başbakan Adnan Menderes
, eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan
ve eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu
'nun 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından 16-17 Eylül 1961 tarihlerinde idam edilmelerinin üzerinden tam 60 yıl geçti. Demokrasi şehitleri Menderes, Zorlu ve Polatkan için İstanbul
'daki anıtmezarda anma töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun yanı sıra AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın gönderdiği mesaj okundu. Erdoğan mesajında şöyle dedi:
TARİHİMİZDE KARA GÜN:
Türkiye, bundan 61 yıl önce, evvela demokrasi tarihimize kara bir gün olarak geçen 27 Mayıs 1960 darbesini, yaklaşık 1.5 yıl sonra da 16-17 Eylül 1961 tarihlerinde insanlık tarihine utanç levhası olarak kazınan Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idamlarının utancını yaşamıştır. Bilindiği gibi, "Yeter söz milletindir" diyerek ülkemizi çok partili hayatın ilk somut neticesiyle, yani milli iradenin üstünlüğüyle tanıştıran Menderes, kısa sürede büyük bir demokrasi ve kalkınma hamlesi başlatmıştır.
AMAÇLARI GÖZDAĞI VERMEKTİ:
Bu dönemde, bir yandan ülkemiz uzunca bir süredir hasret kaldığı yatırımlara ve hizmetlere kavuşurken, bir yandan da milletimizi medeniyetinden ve tarihinden koparmaya yönelik uygulamalara son verilmiştir. Milli irade yerine vesayete ve darbecilere dayananlar, bu demokrasi ve kalkınma atılımına ancak 10 yıl tahammül edebildiler. Darbeyle demokrasiyi katledenler, cezaevlerine tıktıkları Demokrat Partilileri her türlü insanlık dışı muameleye maruz bırakmakla kalmayıp, üç masum canı gözlerini kırpmadan darağacına gönderdiler. Önce Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, ertesi gün de Başbakan Adnan Menderes'i idam edenlerin tek amacı, milli iradenin üstünlüğüne tüm kalbiyle bağlı olanlara gözdağı vermekti.
İSTİKLALE VE İSTİKBALE BAĞLILIĞIN SEMBOLÜ:
Tarih, milletin iktidara getirdiği Menderes ve arkadaşlarını idam sehpasına göndererek halkın gönlünden silebileceklerini sananların ne kadar yanıldıklarını herkese göstermiştir. Bugün Türk milleti, Menderes ve arkadaşlarını rahmetle yâd ederken, ona bu zulmü reva görenleri çoktan nefret çukuruna gömmüştür. Menderes ve arkadaşlarının akıbetini, milli iradenin üstünlüğünü için mücadele edenlere örnek gösterenler hâlâ çıkıyor olsa da, milletimiz bu acı hadiseyi istiklaline ve istikbaline bağlılığının sembolü haline getirmiştir.
BAKAN SOYLU: AYNI YOLDAN YÜRÜMEYE HAZIRIZ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, törende yaptığı konuşmada, çocukluğunun, gençliğinin, siyasi yaşantısının Adnan Menderes, Zorlu, Polatkan ve arkadaşlarının hatıralarıyla, hayaliyle, onları düşünerek geçtiğini dile getirdi. Bakan Soylu, "60 yıl önce Menderes'e ve arkadaşlarına yaptıklarını bugün Erdoğan ve arkadaşlarına yapmak için gün sayıyorlar. Şunu açık açık ifade etmek isteriz, herkesin de duymasını isteriz; şu arkamızda yatanlar bu iftiralara, bu ihanetlere karşı nasıl dik durmuşlarsa, başlarına gelenlere karşı nasıl vakar içerisinde ölüme gitmişlerse bize her gün parmak sallayanlara söylemek isteriz ki, bizler de aynı şekilde aynı yoldan, sonunu düşünmeden yürümeye hazırız" dedi.
AK PARTİ'DEN 81 İLDE MENDERES AÇIKLAMASI
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, merhum Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 60'ıncı yıldönümü nedeniyle 81 ilde ortak ve aynı saatte bir basın açıklaması düzenledi. AK Parti İstanbul İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Yıldız Konal Süslü tarafından yapılan basın açıklamasında, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idam edilişinin Türkiye'nin tarihine kara bir leke olarak yazıldığına dikkat çekildi.