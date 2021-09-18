Zeytinburnu’nda dehşet anları: Öğrenciler birbirine girdi...

Yaşanan kavgayı gören Mesut Uçar, "Okuldan gelen gençler, bir anda tramvay durağında birbirine girdiler. Bıçak çektiler, yaralanma oldu. O anda sivil polis geldi. Bir grup aşağı, bir grup yukarı kaçtı. Yaralıyı hastaneye götürdüler. Ayırmak için gitmeye çalıştık ama durağa giremedik. Yaralı da kaçarken düştü. Polis yakaladı. Hastaneye götürdüler" dedi.

İstanbul Zeytinburnu'nda lise öğrencileri arasında bıçaklı kavga! O anlar kamerada! | Video