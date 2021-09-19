Son dakika: Zehir tacirlerine nefes kesen operasyon

Yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde; İstanbul iline gelen uyuşturucu maddenin, park halinde bulunan bir araca, ardından da araç ile başka bir noktaya naklinin yapılacağı tespit edildi. Söz konusu aracı yakın takibe alan Jandarma ekipleri; şüpheli bir şahsın aracın bagajına solunum cihazlarını koyması ile harekete geçti ve şüpheli (S.B.) kıskıvrak yakalandı.