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Giriş Tarihi: 19.9.2021 09:35

Son dakika: Zehir tacirlerine nefes kesen operasyon

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN
Son dakika: Zehir tacirlerine nefes kesen operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; İstanbul’a otobüsle seyahat ederek getirdiği uyuşturucu maddesini (Eroin), İstanbul’da satma hazırlığında olan (S.B.) isimli şahsı düzenlediği şok baskınla suçüstü yakaladı. (S.B.)’nin aracında yapılan aramalarda; bagaj bölümünde bulunan (2) adet solunum cihazının içinden (65) kilo eroin çıktı. (S.B.), çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile İstanbul iline gelen bir yolcunun beraberinde uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı.

Yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde; İstanbul iline gelen uyuşturucu maddenin, park halinde bulunan bir araca, ardından da araç ile başka bir noktaya naklinin yapılacağı tespit edildi. Söz konusu aracı yakın takibe alan Jandarma ekipleri; şüpheli bir şahsın aracın bagajına solunum cihazlarını koyması ile harekete geçti ve şüpheli (S.B.) kıskıvrak yakalandı.

Araçta yapılan aramalarda; Narkotik köpeği "Bingo"nun bagajda bulunan solunum cihazlarına tepki vermesi üzerine solunum cihazını açan ekipler, zulalanmış vaziyette (65) kilo eroin ele geçirdi.

(S.B.) ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Son dakika: Zehir tacirlerine nefes kesen operasyon
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