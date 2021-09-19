Son dakika: Zehir tacirlerine nefes kesen operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile İstanbul iline gelen bir yolcunun beraberinde uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı.
Yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde; İstanbul iline gelen uyuşturucu maddenin, park halinde bulunan bir araca, ardından da araç ile başka bir noktaya naklinin yapılacağı tespit edildi. Söz konusu aracı yakın takibe alan Jandarma ekipleri; şüpheli bir şahsın aracın bagajına solunum cihazlarını koyması ile harekete geçti ve şüpheli (S.B.) kıskıvrak yakalandı.
Araçta yapılan aramalarda; Narkotik köpeği "Bingo"nun bagajda bulunan solunum cihazlarına tepki vermesi üzerine solunum cihazını açan ekipler, zulalanmış vaziyette (65) kilo eroin ele geçirdi.