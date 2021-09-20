Son dakika: PKK bir darbe daha! Duran Kalkan’a en yakın isimdi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yurtiçinde yürütülen PKK'ya yönelik operasyonlarda örgütün yönetici düzeyindeki iki ismi daha etkisiz hale getirildi. Eren-13 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan operasyonu kapsamında 19 Eylül'de Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce, gerçekleştirilen J-İHA/SİHA, PİHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin sorumlu düzeyde örgüt yöneticisi olan Kendal Cizir kod adlı Mazlum Mat olduğu tespit oldu.

DURAN KALKAN'IN KORUMALIĞINI YAPMIŞ



Turuncu Kategoride aranan teröristin Botan Eyaleti, Herekol Bölgesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terörde Arananlar Listesi'nde 1 Milyon liraya kadar ödülle Turuncu kategoride yer aldığı öğrenildi. Teröristin aynı zamanda 2014 yılında KCK Başkanlık Konseyi Üyesi Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın korumalığını yapan isim olduğu belirtildi. Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca 7 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin ise terörden arananlarda gri kategoride yer alan Ardıl Poyraz isimli Büşra Kaya olduğu belirlendi.



Ayrıca Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca 7 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Terörden Arananlarda Gri Kategoride yer alan Ardıl Poyraz isimli Büşra Kaya olduğu tespit edilmiştir.