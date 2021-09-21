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Giriş Tarihi: 21.9.2021 17:05 Son Güncelleme: 21.9.2021 17:12

Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine tepki! "Kılıçdaroğlu'nun iradesi rehin alınmış, vicdanı haczedilmiştir"

DHA
Devlet Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’nun o sözlerine tepki! Kılıçdaroğlu’nun iradesi rehin alınmış, vicdanı haczedilmiştir

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürt sorununu HDP ile çözeriz' açıklamasına tepki gösterdi: Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Türkiye’de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Var diyen, olduğunu ısrarla dayatıp iddia eden kim varsa kalbi Türk milletiyle bir atmayan namertlerdir. Kılıçdaroğlu’nun iradesi rehin alınmış, vicdanı haczedilmiştir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürt sorununu HDP ile çözeriz' açıklamasına bir tepki de MHP Lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli "Türkiye'de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Var diyen, olduğunu ısrarla dayatıp iddia eden kim varsa kalbi Türk milletiyle bir atmayan namertlerdir. Kılıçdaroğlu'nun iradesi rehin alınmış, vicdanı haczedilmiştir" dedi.

Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"HDP, meşru bir organ değil, terör örgütü PKK'nın mazbata almış maskeli halidir. Bu yalın gerçeği bilmemek, görmemek, afişe etmemek hem ayıplı bir siyaset örneği, hem de bölücü hedeflere siperlik yapan, terörist niyetlere müsamahalı ve muhabbetle bakan terör seviciliktir."

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Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine tepki! "Kılıçdaroğlu'nun iradesi rehin alınmış, vicdanı haczedilmiştir"
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