Video Haber Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine tepki! "Kılıçdaroğlu'nun iradesi rehin alınmış, vicdanı haczedilmiştir" | Video

Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine tepki! "Kılıçdaroğlu'nun iradesi rehin alınmış, vicdanı haczedilmiştir" | Video

Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine tepki!
21.09.2021 | 17:42

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MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürt sorununu HDP ile çözeriz' açıklamasına tepki gösterdi: Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Türkiye’de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Var diyen, olduğunu ısrarla dayatıp iddia eden kim varsa kalbi Türk milletiyle bir atmayan namertlerdir. Kılıçdaroğlu’nun iradesi rehin alınmış, vicdanı haczedilmiştir.

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