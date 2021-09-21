Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine tepki! "Kılıçdaroğlu'nun iradesi rehin alınmış, vicdanı haczedilmiştir" | Video

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürt sorununu HDP ile çözeriz' açıklamasına tepki gösterdi: Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Türkiye’de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Var diyen, olduğunu ısrarla dayatıp iddia eden kim varsa kalbi Türk milletiyle bir atmayan namertlerdir. Kılıçdaroğlu’nun iradesi rehin alınmış, vicdanı haczedilmiştir.