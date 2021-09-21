Meteoroloji’den 2 kente turuncu, 9 kente sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Türkiye hafta başından itibaren soğuk havanın etkisi altına girerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle salı ve çarşamba günü için uyarı vermişti. Kuevvetli sağanak yağışların İstanbul ve Ankara'nın da içinde bulunduğu birçok ilde etkili olması bekleniyor.
METEOROLOJİ UYARDI: SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizin Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Bu yağışlı sistemle birlikte ülkemizin büyük bölümünde görülecek olan yağışların, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Akdeniz Bölgesi'nde zaman zaman kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
"SICAKLIKLARIN 6 İLA 10 DERECE DÜŞMESİ BEKLENİYOR"
Sıcaklıkların ise Çarşamba günü akşam saatlerinde Marmara Bölgesi'nden başlayarak Perşembe günü ülke genelinde 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor. Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (1800 m rakım ve üzeri) beklenen yağışların bu sıcaklık düşüşü ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI!
Soğuk ve yağışlı sistemin Cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olduktan sonra ülkemizi hafta sonunda terk etmesi bekleniyor. Bu sistemle birlikte görülecek kuvvetli yağışlar ile kuzeydoğu bölgelerimizin rakımı yüksek olan yerlerinde görülebilecek zirai don hadisesine karşı tedbirli ve dikkatli olunmalı, güncel tahmin ve uyarılarımız takip edilmelidir."
KARADENİZ BÖLGESİ İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARI
Karadeniz Bölgesi için kuvvetli sağanak yağış uyarısı verildi. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Bugün akşam saatlerinden sonra Giresun çevrelerinde, gece Trabzon, Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 mm üzeri) olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.
2 İL İÇİN SARI, 9 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji'nin uyarı haritasında Artvin ve Rize için turuncu kodlu uyarı verilirken; Giresun, Trabzon, Bartın, Düzce, Bolu, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak ve Karabük için sarı kodlu uyarı verildi.
SARI VE TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?
Sarı kodlu uyarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Turuncu kodlu uyarı: Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.