SON DAKİKA | Meteoroloji’den 2 kente turuncu, 9 kente sarı kodlu hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor

KARADENİZ BÖLGESİ İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARI

Karadeniz Bölgesi için kuvvetli sağanak yağış uyarısı verildi. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinden sonra Giresun çevrelerinde, gece Trabzon, Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 mm üzeri) olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.