Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Bilim Kurulu toplantısının gündeminde aşılama, vaka ve vefat sayıları ile son duruma dair değerlendirmeler olacak. Ayrıca öne çıkan başlıklar arasında Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli yürütülen okullarda yüz yüze eğitim süreci de yer alıyor. İşte Bilim Kurulu toplantısına dair son dakika haberinin detayları: