Gelecek Partililer vatandaşa saldırdı ve tehdit etti: Sivas küçük yer seni buluruz

VATANDAŞI TEHDİT ETTİLER

Parti üyeleri "Sivas küçük yer, seni buluruz" diyerek vatandaşı tehdit etti. Çıkan arbedeye polis müdahale etti.

Küfürleşmelerin yaşanması olay yerinden geçmekte olan vatandaşlarında tepkisine neden oldu. Kadınların yanında küfredilmemesini isteyen bir kişi de kızgın partililerin hışmına uğradı.