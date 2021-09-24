Amerikan Only Murders In The Building dizisinde Türklere ’katliam’ ve ’soykırım’ iftirası

Türkiye ve Türkleri hedef alan yapımlara bir Amerikan yapımı daha katıldı. Üstelik çirkin algı çabalarına Ermenilerle birlikte bu kez Yunanlar da dahil edildi. New York City'deki apartman binasında yaşayan komşularının ölümünü araştırırken kendilerini birdenbire gerçek bir suç olayının ortasında bulan üç yabancıyı anlatan Amerikan dizisi Only Murders In The Building'de, Türkiye katliam ve soykırım yapmakla suçlandı.
TÜRKLERE İFTİRA ATTILAR
Söz konusu dizinin bir sahnesinde, karakterler arasında geçmişe dair anılardan bahsediliyor ve o esnada skandal sözler kullanılıyor.
SELENA GOMEZ VE STEVE MARTİN ROL ALIYOR
Dijital yayın platformu Hulu'nun dizisinde, Steve Martin, Martin Short ve ABD'li şarkıcı-oyuncu Selena Gomez rol alıyor..
Amerikan dizisi Only Murders In The Building'te Türklere 'katliam' ve 'soykırım' iftirası | Video
İşte Türklere yönelik çirkin ifadelerin kullanıldığı o sahne!