Amerikan Only Murders In The Building dizisinde Türklere ’katliam’ ve ’soykırım’ iftirası

Türkiye ve Türkleri hedef alan yapımlara bir Amerikan yapımı daha katıldı. Üstelik çirkin algı çabalarına Ermenilerle birlikte bu kez Yunanlar da dahil edildi. New York City'deki apartman binasında yaşayan komşularının ölümünü araştırırken kendilerini birdenbire gerçek bir suç olayının ortasında bulan üç yabancıyı anlatan Amerikan dizisi Only Murders In The Building'de, Türkiye katliam ve soykırım yapmakla suçlandı.