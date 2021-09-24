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Giriş Tarihi: 24.9.2021 16:59 Son Güncelleme: 24.9.2021 17:09

Amerikan Only Murders In The Building dizisinde Türklere 'katliam' ve 'soykırım' iftirası

Amerikan Only Murders In The Building dizisinde Türklere ’katliam’ ve ’soykırım’ iftirası

Son yıllarda Türkiye'yi hedef alan sinema ve dizilere bir yenisi daha eklendi. Bir skandal da Hulu'nun Only Murders In The Building dizisinde yaşandı. Amerikalı şarkıcı Selena Gomez’in başrolünde olduğu Only Murders in the Building isimli dizide asılsız ifadeler kullanıldı. Dizide Türkler, Ermeni ile Yunanlara katliam ve soykırım yapmakla suçlandı. Dizinin bir bölümünde geçmişe dönük anılarından bahseden bir karakterin "Yunan ve Ermeni soykırımını hatırlıyor musunuz?" ve "Türkler Yunanları katletmeye başlayıp..." diye konuştuğu sahne tepki çekti.

Türkiye ve Türkleri hedef alan yapımlara bir Amerikan yapımı daha katıldı. Üstelik çirkin algı çabalarına Ermenilerle birlikte bu kez Yunanlar da dahil edildi. New York City'deki apartman binasında yaşayan komşularının ölümünü araştırırken kendilerini birdenbire gerçek bir suç olayının ortasında bulan üç yabancıyı anlatan Amerikan dizisi Only Murders In The Building'de, Türkiye katliam ve soykırım yapmakla suçlandı.

TÜRKLERE İFTİRA ATTILAR
Söz konusu dizinin bir sahnesinde, karakterler arasında geçmişe dair anılardan bahsediliyor ve o esnada skandal sözler kullanılıyor.

"YUNAN VE ERMENİ SOYKIRIMINI BİLİYOR MUSUN?"

Bir karakter "Yunan ve Ermeni soykırımını biliyor musun?" derken daha sonra "Benim büyükannem Evangelia, Türkler Yunanları katletmeye başladığında genç bir kadındı.." diyor.

SELENA GOMEZ VE STEVE MARTİN ROL ALIYOR
Dijital yayın platformu Hulu'nun dizisinde, Steve Martin, Martin Short ve ABD'li şarkıcı-oyuncu Selena Gomez rol alıyor..

Amerikan dizisi Only Murders In The Building'te Türklere 'katliam' ve 'soykırım' iftirası | Video

İşte Türklere yönelik çirkin ifadelerin kullanıldığı o sahne!

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Amerikan Only Murders In The Building dizisinde Türklere 'katliam' ve 'soykırım' iftirası
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