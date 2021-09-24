Amerikan dizisi Only Murders In The Building'te Türklere 'katliam' ve 'soykırım' iftirası | Video
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Son yıllarda Türkiye'yi hedef alan sinema ve dizilere bir yenisi daha eklendi. Bir skandal da Hulu'nun Only Murders In The Building dizisinde yaşandı. Amerikalı şarkıcı Selena Gomez’in başrolünde olduğu Only Murders in the Building isimli dizide asılsız ifadeler kullanıldı. Dizide Türkler, Ermeni ile Yunanlara katliam ve soykırım yapmakla suçlandı. Dizinin bir bölümünde geçmişe dönük anılarından bahseden bir karakterin "Yunan ve Ermeni soykırımını hatırlıyor musunuz?" ve "Türkler Yunanları katletmeye başlayıp..." diye konuştuğu sahne tepki çekti.