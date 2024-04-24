Sahra'dan gelen çöl tozu Atina'yı turuncuya boyadı | Video
Yunanistan’da Sahra Çölü üzerinden gelen toz bulutu nedeniyle başkent Atina’da gökyüzü turuncuya büründü.
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