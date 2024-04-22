92 milyondan fazla kişi izledi! Ölüme sürükleyen akıma büyük tepki: Yetkililerden 'asla yapmayın' uyarısı | Video
Son zamanlarda, akım haline gelen birçok tehlikeli hareket dur durak bilmeden devam ediyor. Dünyanın birçok yerinden "arabayla seyahat" esnasında denenen tehlikeli akımlara bir yenisi daha eklendi. Hatta bir grubun çektiği video o kadar dikkat çekti ki; 92 milyondan fazla görüntülenme aldı. İşte dehşete düşüren o anlar...
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