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Video Dünya 92 milyondan fazla kişi izledi! Ölüme sürükleyen akıma büyük tepki: Yetkililerden 'asla yapmayın' uyarısı | Video
92 milyondan fazla kişi izledi! Ölüme sürükleyen akıma büyük tepki: Yetkililerden 'asla yapmayın' uyarısı | Video

92 milyondan fazla kişi izledi! Ölüme sürükleyen akıma büyük tepki: Yetkililerden 'asla yapmayın' uyarısı | Video

22.04.2024 | 15:34

Son zamanlarda, akım haline gelen birçok tehlikeli hareket dur durak bilmeden devam ediyor. Dünyanın birçok yerinden "arabayla seyahat" esnasında denenen tehlikeli akımlara bir yenisi daha eklendi. Hatta bir grubun çektiği video o kadar dikkat çekti ki; 92 milyondan fazla görüntülenme aldı. İşte dehşete düşüren o anlar...

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