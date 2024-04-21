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Video Dünya ABD’de sokak partisinde silahlı saldırı: 2 ölü | Video
ABD’de sokak partisinde silahlı saldırı: 2 ölü | Video

ABD’de sokak partisinde silahlı saldırı: 2 ölü | Video

21.04.2024 | 12:27

ABD’nin Tennessee eyaletinde düzenlenen bir sokak partisinde kalabalığa açılan ateş sonucu en az 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
ABD'de bireysel silahlanma yüksek seviyelerde seyrederken, bugün yine bir silahlı saldırı gerçekleştirildi. Tennessee eyaletine bağlı Memphis şehrinde 200'ü aşkın kişinin katıldığı bir sokak partisinde gerçekleştirilen saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Partinin izinsiz gerçekleştirildiğini belirten Memphis polisi, yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğunu ve saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen 2 şüphelinin arandığını bildirdi.
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