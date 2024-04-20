Trump’ın duruşması sırasında destekçisi mahkemenin önünde kendini yaktı! | Video

ABD’de, eski Başkan Donald Trump’ın duruşması sırasında, bir destekçisi mahkeme binasının yakınında kendini ateşe vererek olay yarattı. Bu çarpıcı eylem, duruşmanın gündemini değiştirdi ve tüm dikkatleri üzerine çekti.