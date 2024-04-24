İsrail'in Refah işgali planı! Çadır kent, Filistinliler için mi? | Video
İsrail ordusunun çok yakında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine karadan işgal başlatmaya hazırlandığı belirtildi. İsrail resmi televizyon kanalı KAN'ın adı belirtilmeyen askeri kaynaklardan aktardığına göre, İsrail ordusu çok yakında çok sayıda Filistinliyi tahliye etmek üzere Refah'a karadan işgal operasyonu için hazırlanıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:28
İsrail'in Refah işgali planı! Çadır kent, Filistinliler için mi? | Video 24.04.2024 | 11:15
01:27
Çin’deki sel ve toprak kaymasında 4 kişi öldü, 10 kişi kayıp | Video 23.04.2024 | 10:23
00:37
Malezya donanmasına ait helikopterler havada çarpıştı: 10 ölü | Video 23.04.2024 | 10:22
00:13
01:48
Çin’de sel ve toprak kayması! 82 bin 500 kişi tahliye edildi | Video 22.04.2024 | 12:57
00:13
00:56
ABD’de sokak partisinde silahlı saldırı: 2 ölü | Video 21.04.2024 | 12:27
00:26
İsrail’in Tulkarem baskınında can kaybı 14’e yükseldi | Video 21.04.2024 | 10:25
00:45
05:30
SON DAKİKA: İran Konsolosluğu'nda canlı bomba alarmı! | Video 19.04.2024 | 15:52
00:57
00:37
Ukrayna: “Rus bombardıman uçağını düşürdük” | Video 19.04.2024 | 10:40
01:06
İran: “İsrail'in saldırısı hiçbir hasara yol açmadı” | Video 19.04.2024 | 09:32
00:44
İsrail'den İran'a karşı saldırı | Video 19.04.2024 | 08:49
04:39
Filistinli çocuklar Gazze'deki çadırda hafızlık dersi alıyor | Video 18.04.2024 | 15:50
00:24
00:24
ABD Başkanı Biden: "Amcamı yamyamlar yedi" | Video 18.04.2024 | 11:16
08:29
02:05
Tunus'a giden İtalya Başbakanı Meloni'ye protesto | Video 17.04.2024 | 15:21