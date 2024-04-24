İsrail'in Refah işgali planı! Çadır kent, Filistinliler için mi? | Video

İsrail ordusunun çok yakında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine karadan işgal başlatmaya hazırlandığı belirtildi. İsrail resmi televizyon kanalı KAN'ın adı belirtilmeyen askeri kaynaklardan aktardığına göre, İsrail ordusu çok yakında çok sayıda Filistinliyi tahliye etmek üzere Refah'a karadan işgal operasyonu için hazırlanıyor.