Çin’deki sel ve toprak kaymasında 4 kişi öldü, 10 kişi kayıp | Video
Çin'de etki gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel baskınları ve toprak kaymaları nedeniyle en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kayıp 10 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü açıklanırken, tahliye edilen kişi sayısı da 110 bine ulaştı.
EN AZ 6 KİŞİ YARALANMIŞTI
Çin'in Güney kesimleri geçtiğimiz Perşembe günü itibariyle mevsim normallerinin üzerindeki sağanak yağışların etkisi altına girmiş, yaşanan sel ve toprak kaymaları birçok yapı ve tarım arazisini kullanılamaz hale getirmişti. En az 6 kişinin yaralandığı açıklanırken, etkilenen bölgelerde 140,6 milyon yuanlık (19,4 milyon ABD doları) maddi zarar meydana geldiği kamuoyuna yansımıştı.
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