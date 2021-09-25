Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurt provokasyonuna yanıt verdi: Yalan söylüyorsunuz, hayatını yalan

'Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İktidar olarak tüm vatandaşları desteklediklerini vurgulayan Başkan Erdoğan yurt provokasyonuyla ilgili de açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"Sorumluluk üstlendiğimiz her yerde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket ettik. Bu ülkede hiç kimsenin kendini sahipsiz hissetmeyeceği bir sistem kurduk. Bizler de bu emanetlerimize sahip çıkıyorsak, onlara gereken her türlü bakımı yapıyorsak, ben Cumhurbaşkanı olarak razıyım, Elhamdülillah. Sağlıktan eğitime, konuttan, istihdama her alanı kapsayan destek politikalarıyla ülkemizi gıpta edilen bir ülke haline getirdik.
"ENGELLİLERİN KAMUDAKİ İSTİHDAMI 60 BİNİ AŞTI"
30 farklı ilde 67 bine yakın yaşlımıza evinde bakım ve psikolojik bakım desteği hizmeti veriyoruz. Engellilerin kamudaki istihdamı 60 bini aştı. 139 bin çocuğa sosyal ve ekonomik destek sağlıyoruz. Koruyucu aile modelini de genişlettik. 18 binin üzerinde çaocuğumuz evlat edindirme ile aileye kavuştu.
"HİÇ KİMSEYİ SAHİPSİZ BIRAKMAYACAK SOSYAL DEVLET SİSTEMİ KURDUK"
Sadece yaşlı, çocuk, engelli ve kadınlarla kalmıyoruz, her kesimi; koruyan, gözeten, destekleyen, hayata tutunmasını sağlayan politikalar geliştiriyor, bunları kararlılıkla uyguluyoruz. Görüldüğü gibi ülkemizde hiç kimseyi sahipsiz bırakmayacak sosyal devlet sistemi kurduk ve bunu işletiyoruz. Çalışmak isteyene ve çalışabilecek olana iş imkanı sağlarken bunun dışında kalan herkesi gözetip korumak boynumuzun borcudur.
"MİLLETİMİZ İSTİKLALİNE SAHİP ÇIKMA İRADESİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR"
Bizim kuşağımız 1960 darbesinde çocuktu ama darbenin yol açtığı acıların etkisini o çocuk halimizde bile hissediyorduk. Türkiye'nin karanlık dönemlerinden biri olan 1970 de gençlik dönemlerine denk geldi. Darbe taşlarının nasıl adım adım döşendiğini bizzat gördük. 1980 darbesi böyle bir dönemin ardından ülkemizin saf dışı edildiği bir felaketti. Milletimiz istiklaline sahip çıkma iradesini ortaya koymuştur.
YURT PROVOKASYONUYLA İLGİLİ
Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor. Yurt kapasitesini tırmandıran bir iktidarız. Neredeyse 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız. Bunu görmeden maalesef yalan yanlış, hiç ilgisi olmayan kişileri bankların üzerine yatırarak kampanyalar sürdürdüler. Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan. Bizim yurtlarımız ortada, bütün bu yurtlarla birlikte kapasite ortada. Burada 2 bilemedin 3 kişilik kapasite ile öğrencilerimizi ağırlıyoruz.
"AİLE KURUMUNA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"
Özellikle aile kurumuna büyük önem veriyoruz. Devletler gibi milletler de gelenekleriyle, kurumlarıyla yaşarlar. Biz binlerce yıllık kurum kültürümüzde dünyaya ilham olmuş bir ülkeyiz. Şu anda 1000 kişi yatak kapasiteli böyle bir yurt binasına sahip oluyoruz.
Yurt provokasyonunun başlatığı ilk günlerde sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, bir grafik paylaşarak, "Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizle aramıza, birilerinin kendi siyasi çıkarları için sürekli olarak ürettiği yalanların girmesine izin vermeyeceğiz. Son 19 yılda adeta bir devrim gerçekleştirdiğimiz eğitim-öğretim imkânlarımızı inşallah daha da genişleteceğiz." demişti.