Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurt provokasyonuna yanıt verdi: Yalan söylüyorsunuz, hayatını yalan

'Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İktidar olarak tüm vatandaşları desteklediklerini vurgulayan Başkan Erdoğan yurt provokasyonuyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sorumluluk üstlendiğimiz her yerde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket ettik. Bu ülkede hiç kimsenin kendini sahipsiz hissetmeyeceği bir sistem kurduk. Bizler de bu emanetlerimize sahip çıkıyorsak, onlara gereken her türlü bakımı yapıyorsak, ben Cumhurbaşkanı olarak razıyım, Elhamdülillah. Sağlıktan eğitime, konuttan, istihdama her alanı kapsayan destek politikalarıyla ülkemizi gıpta edilen bir ülke haline getirdik.