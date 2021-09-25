Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurt provokasyonuna yanıt verdi: Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan | Video
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Başkan Erdoğan, ‘Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreni’nde konuştu. Burada önemli açıklamalara yer veren Başkan Erdoğan, son günlerde yürütülen yurt provokasyonuyla ilgili de konuştu. Başkan Erdoğan, "Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor. Neredeyse 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız. Bunu görmeden maalesef yalan yanlış, hiç ilgisi olmayan kişileri bankların üzerine yatırarak kampanyalar sürdürdüler. Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan" dedi.