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Haberler Gündem Haberleri İzmir Körfezi’ndeki kirlilikle ilgili Tunç Soyer’e tepki!
Giriş Tarihi: 27.9.2021 22:47 Son Güncelleme: 27.9.2021 22:49

İzmir Körfezi’ndeki kirlilikle ilgili Tunç Soyer’e tepki!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
İzmir Körfezi’ndeki kirlilikle ilgili Tunç Soyer’e tepki!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e İzmir Körfezi’ndeki kirlilikle ilgili tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Av. Özgür Hızal, körfezdeki kirliliği gösteren bir video paylaştı. Hızal, doğanın önemiyle ilgili bir konuşma yapan Soyer’e, “İnsan, söyledikleri ile yaptıklarının birbirini tutmamasından utanç duyar” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Av. Özgür Hızal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in doğanın önemiyle ilgili bir konuşma yaptığını ama söyledikleriyle yaptıklarının birbirini tutmadığını söyledi. Hızal ayrıca İzmir Körfezi'nin kirliliğini gösteren videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak tepki de gösterdi.

"İZMİR KÖRFEZİ'Nİ NE HALE GETİRDİĞİNİ GÖSTERMEK İSTİYORUM"

Hızal, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tunç Soyer'e tepkisini şöyle dile getirdi: "Tunç Soyer bugün doğanın önemi ile ilgili konuşmuş. Kendisine İzmir Körfezi'ni ne hale getirdiğini göstermek istiyorum. İnsan, söyledikleri ile yaptıklarının birbirini tutmamasından utanç duyar."

Videoda, İzmir Körfezi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kirletildiği de belirtildi.

İzmir Körfezi’ndeki kirlilikle ilgili Tunç Soyer’e tepki! | Video

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İzmir Körfezi’ndeki kirlilikle ilgili Tunç Soyer’e tepki!
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