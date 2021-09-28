Ravza Kavakcı Kan yalanlamıştı! Cumhuriyet’ten Barış Pehlivan’a tekzip geldi

KAVAKCI KAN'DAN YALANA KARŞI GERÇEKLER

AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakcı Kan, Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde yer alan "cevap ve düzeltme" metnini paylaşarak sosyal medyadan açıklama yaptı. Kavakcı Kan, "Yalan habere yine tekzip. Cumhuriyet gazetesinin bugünkü nüshasında, şahsıma yönelik asılsız haberlerle ilgili tekzip yayınlandı. Daha önce de defaatle ifade ettiğim gibi keşke yalan haberle mücadele etmek mecburiyetinde olmasak, vakit ve enerji kaybı olmazdı. Yalan haber yapan gazetenin yazarının yalanları-gerçekler: 1) İBB'de ilk 1994'de çalışmaya başladım 2) 2006'da AB müdürlüğündeydim. İBB'nin AB'den fon alan ilk projesini yürüttüm. 3) İBB yönetimi fondaş gazeteciye bütün arşivleri açarken bu detayları nasıl da atlamış! Gazetecilik insanları karalamak değildir! Yalanlarla algı yapmak değildir. İBB başkanının tek icraatı benimle beraber 39 çalışanın burslu olarak eğitim aldığı projeye müfettiş atamak oldu. Onu da beceremedi. Bu arada İBB'nin arşivlerini Cumhuriyet gazetesine açmış" dedi.