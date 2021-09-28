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Haberler Gündem Haberleri Yine İETT, yine arıza... İstanbulluların İETT çilesi bitmiyor
Giriş Tarihi: 28.9.2021 19:31 Son Güncelleme: 28.9.2021 19:42

Yine İETT, yine arıza... İstanbulluların İETT çilesi bitmiyor

Şerif Can Şerif Can
Yine İETT, yine arıza... İstanbulluların İETT çilesi bitmiyor

İstanbul’da arızalanan toplu ulaşım araçlarına bir yenisi daha eklendi. Mecidiyeköy’den Arnavutköy’e giden İETT otobüsünün gaz pedalı arızalanınca yolda kaldı. Vatandaşlar yaşanan duruma tepki gösterdi.

İstanbulluların son günlerde sıklıkla karşılaştığı toplu ulaşım sorununa bir yenisi daha eklendi. Mecidiyeköy'den Arnavutköy'e hareket eden İETT aracı arıza yaptı. 336M kodlu araç Sultangazi'de bulunan Hamza Yerlikaya durağında durmak zorunda kaldı.

İstanbulluların İETT çilesi bitmiyor

İETT aracı yaklaşık bir saat arızalı şekilde hareket etti. Sorunun büyümesi ve aracın gittikçe yavaşlaması nedeniyle aracın şoförü otobüsü durdurdu. Gaz pedalının arızalandığını söyleyen şoför yolcuları alternatif toplu taşımaya yönlendirdi. Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyetten dolayı tepki gösterdi. Son günlerde artan toplu taşıma arızalarına çözüm bulunmazken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu konudaki tedbirsizliği pes dedirtti.

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Yine İETT, yine arıza... İstanbulluların İETT çilesi bitmiyor
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