Video Türkiye İstanbulluların İETT çilesi bitmiyor

İstanbulluların İETT çilesi bitmiyor

İstanbulluların İETT çilesi bitmiyor
28.09.2021 | 19:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sezer Öztürk, yol verme kavgasında dehşet saçmıştı! Cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı 02:24
Sezer Öztürk, yol verme kavgasında dehşet saçmıştı! Cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı 28.09.2021 | 19:37
Acemi şoförün hatası pahalıya patladı! Çay içerken ölümden döndü 00:39
Acemi şoförün hatası pahalıya patladı! Çay içerken ölümden döndü 28.09.2021 | 19:17
İstanbulluların İETT çilesi bitmiyor 00:52
İstanbulluların İETT çilesi bitmiyor 28.09.2021 | 19:31
Vali Tuncay Sonel SABAH’a açıkladı! Ordu’da güzel proje 01:44
Vali Tuncay Sonel SABAH'a açıkladı! Ordu'da güzel proje 28.09.2021 | 18:35
Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na koltuk eleştirisi 01:59
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na "koltuk" eleştirisi 28.09.2021 | 17:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni bir salgın ihtimal değil sadece zaman meselesi 03:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni bir salgın ihtimal değil sadece zaman meselesi" 28.09.2021 | 16:05
Aziz Sancar, Türkiye’nin Otomobili TOGG’un direksiyonuna geçti 02:04
Aziz Sancar, Türkiye'nin Otomobili TOGG'un direksiyonuna geçti 28.09.2021 | 15:53
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş Kural dışı hareket ediliyorsa müdahale edilir 02:44
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Kural dışı hareket ediliyorsa müdahale edilir" 28.09.2021 | 12:11
Akıncı TİHA ve F-16 ilk kez yan yana böyle uçtu 00:48
Akıncı TİHA ve F-16 ilk kez yan yana böyle uçtu 28.09.2021 | 11:46
SEDDK Başkanı Türker Gürsoy: Sigorta sektörünün büyüklüğü 335 milyar TL’ye ulaştı 09:42
SEDDK Başkanı Türker Gürsoy: Sigorta sektörünün büyüklüğü 335 milyar TL’ye ulaştı 28.09.2021 | 11:44
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: Finansal inovasyonu teşvik edeceğiz 13:02
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: Finansal inovasyonu teşvik edeceğiz 28.09.2021 | 11:35
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gül: Avrupa’nın net en iyi büyüyen ülkesiyiz 29:54
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gül: Avrupa'nın net en iyi büyüyen ülkesiyiz 28.09.2021 | 11:05
SON DAKİKA: İnterpol’ün kırmızı bültenindeydi! MİT Engin Karaaslan’ı etkisiz hale getirdi 00:47
SON DAKİKA: İnterpol'ün kırmızı bültenindeydi! MİT Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi 28.09.2021 | 10:43
Koronavirüste yeni tedbir: HES yerine aşı kartı dönemi 02:30
Koronavirüste yeni tedbir: HES yerine aşı kartı dönemi 28.09.2021 | 09:13
Hava Durumu 28-09-2021 01:30
Hava Durumu 28-09-2021 28.09.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu ve Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov’dan önemli açıklamalar 08:24
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu ve Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'dan önemli açıklamalar 27.09.2021 | 11:25
Hava Durumu 27-09-2021 01:30
Hava Durumu 27-09-2021 27.09.2021 | 08:00
Prof. Dr. Aziz Sancar SABAH’a konuştu: Vatana hizmet Nobel’den önce gelir 17:06
Prof. Dr. Aziz Sancar SABAH'a konuştu: Vatana hizmet Nobel'den önce gelir 26.09.2021 | 23:56
Prof. Dr. Akova Turkovac aşısı Sinovac kadar etkili olacaktır | Video 05:30
Prof. Dr. Akova "Turkovac aşısı Sinovac kadar etkili olacaktır" | Video 26.09.2021 | 15:04
Hava Durumu 26-09-2021 01:30
Hava Durumu 26-09-2021 26.09.2021 | 08:00

İstanbulluların son günlerde sıklıkla karşılaştığı toplu ulaşım sorununa bir yenisi daha eklendi. Mecidiyeköy’den Arnavutköy’e hareket eden İETT aracı arıza yaptı. 336M kodlu araç Sultangazi’de bulunan Hamza Yerlikaya durağında durmak zorunda kaldı. İETT aracı yaklaşık bir saat arızalı şekilde hareket etti. Sorunun büyümesi ve aracın gittikçe yavaşlaması nedeniyle aracın şoförü otobüsü durdurdu. Gaz pedalının arızalandığını söyleyen şoför yolcuları alternatif toplu taşımaya yönlendirdi. Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyetten dolayı tepki gösterdi. Son günlerde artan toplu taşıma arızalarına çözüm bulunmazken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu konudaki tedbirsizliği pes dedirtti

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA