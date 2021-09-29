Son dakika: İstanbul’u kana bulayacaklardı! Otogarda yakalanan PKK’lı teröristlere 18 yıla kadar hapis istemi

100 DOLAR'A BOMBA TAŞIDILAR

İddianamede Esat K., isimli kişinin Yaşar S.'yi arayarak Harem'de kendisine ait olan bir paket olduğunu, paket içerisinde silah bulunduğunu Yaşar S.'nin paketi alması durumunda 100 dolar kazanacağı teklifinde bulunduğu ifade edildi. Yaşar S.'nin teklifi kabul etmesi üzerine olay yerine İbrahim Z.,ve Ramazan A.,isimli kişileri gönderdi. 2 şüpheli Yaşar S., tarafından kendisine gönderilen fotoğraftaki şahısa teslim aldıkları poşeti teslim etmek için harekete geçti.