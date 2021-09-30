Hamas lideri İsmail Haniye: O haritayı unutturmamak gerekiyor

Filistin Hamas lideri İsmail Haniye başkanlığındaki heyet dün Turkuvaz Medya Grubu'nu ziyaret etti. SABAH Gazetesi Yazı İşleri'ne nezaket ziyaretinde bulunan Haniye ve beraberindeki heyeti, SABAH Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak, Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Metin Yüksel, Yazı İşleri Müdürleri ve Haber Merkezi yetkilileri karşıladı. İsmail Haniye, Filistin'de yaşanan gelişmeleri anlattı, İslam dünyası ve BM nezdinde yapılması gereken çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.
'BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ'
SABAH Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Metin Yüksel, İsrail'in 1948 yılında kurulduğu dönemdeki Filistin nüfusunu gösteren haritanın çok önemli olduğuna dikkat çekerek "1948 ve 2021 Filistin haritasını asla aklımdan çıkarmıyorum. Meselemizi, bütün davamızı özetleyen çok önemli bir harita. Bu iki haritaya bakan herkes orada neler olup bittiğini açıkça anlayabilir. Başka söze gerek yok. Bunu dünyaya anlatmak gerekiyor" diye konuştu. İsmail Haniye de, "Cumhurbaşkanı Erdoğan da BM Genel Kurulu'nda o haritayla tüm dünyaya anlattı.
Bu bizim için çok önemli" dedi. Filistin davasının uluslararası arenada duyurulması için daha çok çaba gerektiğine vurgu yapan Metin Yüksel, "Film yapılması lazım. Daha önce yapılan filmlerin çoğaltılması lazım" dedi. Görsel alanda bu davayı anlatmanın hayati önem taşıdığına dikkat çeken Haniye, "Bu konuda imkanı olan ülkelerin bu projelere el atması gerekiyor. Türkiye, böyle bir konuda projeyi hayata geçirirse çok memnun oluruz" diye konuştu.
İsrail hükümetinin şimdiye kadar yerleşim yerlerini gasp etme, işgal etme Filistin halkına zulmetme gibi siyasetlerine aynen devam ettiğini kaydetti. İsrail'in 1967 sınırlarını dahi kabul etmediklerini belirten Haniye, yerleşimciler ile beraber Filistin halkına saldrıların sürdüğünü söyledi.