Hamas lideri İsmail Haniye: O haritayı unutturmamak gerekiyor





Bu bizim için çok önemli" dedi. Filistin davasının uluslararası arenada duyurulması için daha çok çaba gerektiğine vurgu yapan Metin Yüksel, "Film yapılması lazım. Daha önce yapılan filmlerin çoğaltılması lazım" dedi. Görsel alanda bu davayı anlatmanın hayati önem taşıdığına dikkat çeken Haniye, "Bu konuda imkanı olan ülkelerin bu projelere el atması gerekiyor. Türkiye, böyle bir konuda projeyi hayata geçirirse çok memnun oluruz" diye konuştu.