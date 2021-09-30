PKK/KCK'nın kurduğu sözde "mahkeme"nin notları ortaya çıktı!

'KARAR VERİLDİ', 'GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ'

İddianamede, terör örgütüne yönelik 4 Haziran'da düzenlenen operasyonda şüphelilerin gözaltına alındığı ve "Ajandada yapılan incelemede yer alan kayıtların tamamının taraflar arasında uyuşmazlıklara ilişkin olduğu, başvuran kişilerin beyanları, hazırlanan uyuşmazlık konusu, taraf ve tanıklar gibi ifadeler ile notlarda tam bir yargılamaya konu olabilecek kayıtların bulunduğu" belirtildi.

Bazı uyuşmazlıklara ilişkin "karar verildi" ve "gereği düşünüldü" gibi başlıklarla sözde "hüküm" kurulduğu ifade edilen iddianamede, taraflara beyanlarının doğru olması ve verilen karara uymaları konusunda yemin ettirildiğinin belirlendiği kaydedildi.

İddianamede, kent meclisleri bünyesinde terör örgütü PKK tarafından sözde "uzlaşma ve soruşturma komisyonları" kurulduğu, bu komisyonlarda şikayetlerin değerlendirildiği, başvuru yapanlara örgüt adına hangi işlemlerde bulunulacağı konusunda bilgi verildiği aktarıldı.