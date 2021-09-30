Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIK VURGUSU

Toplantıda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen faaliyetler hakkında kurula bilgi sunulmuştur.

Son dakika: MGK'da Suriye mesajı: Sivillere zarar veren eylemlerden kaçınılmalı | Video

"SİVİLLERE ZARAR VEREN EYLEMLERDEN KAÇINILMALI"

Suriye meselesine taraf ve müdahil olan aktörlerin Suriye halkının barış, huzur ve refaha kavuşması hususundaki mesuliyetleri üzerinde durulmuş, bilhassa sivilleri hedef alan ve istikrara zarar veren eylemlerin bölgedeki hassas dengeleri bozarak kalıcı ve sürdürülebilir çözüme ulaşılmasını engelleyeceğine işaret edilmiştir.